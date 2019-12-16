Глава Минздрава РФ уточнила возможные сроки эпидемии гриппа

Рост заболеваемости гриппом в России начнется ориентировочно в конце декабря. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. «Она (эпидемия) не началась, как видите, пока, а начнется она в конце декабря, будет смещена по времени на январь», – сказала она.

Скворцова также отметила, что в России за последние годы в 13 раз снизилась заболеваемость гриппом, а смертность – более чем в 20 раз, передает «Интерфакс».

Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что число в 70 млн граждан РФ, привитых от гриппа в этом году (46,6% россиян), является рекордным. По ее словам, подавляющее большинство – 62,2 млн граждан – будут привиты за счет средств федерального бюджета вакцинами российского производства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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