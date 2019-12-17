Госдума отказалась увеличить компенсацию собственникам аварийного жилья

Сегодня нижняя палата российского парламента во втором чтении приняла законопроект о переселении граждан из аварийного жилого фонда. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения Минстрой РФ и профильный думский комитет отклонили ряд поправок думской оппозиции, предложившей увеличить среднюю выкупную стоимость квадратного метра в аварийном жилье.

Как заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, действующая норма закона превращает в бомжей существенную долю собственников аварийного жилья. «Данная поправка предполагает сохранение конституционного права человека на крышу над головой», – пояснил он.

Между тем заместитель главы думского комитета по жилищной политике Павел Качкаев на это с улыбкой заявил, что этой темы касаются 15 поправок из 32, рекомендованных комитетом к отклонению. «Единоросс» уточнил, что выкупная стоимость квадратного метра жилья в Севастополе, например, составляет 72 тысячи 92 рубля, в родной для министра строительства Тюменской области эта цифра 65 тысяч, в Астраханской области – 46, Ярославской – 34, Пермском крае – 32 тысячи рублей. «Не везде 29 тысяч, регионы подходят к этому дифференцировано», – заверил он.

Шеин назвал это заявление ложью. По его словам, в Астрахани, к примеру, квадратный метр жилья был оценен в 8 тысяч рублей, а квадратный метр земли под домом – в 7 тысяч рублей. «Не надо мне тут рассказывать, что в Астрахани всем дают по 46 тысяч за квадратный метр», – возмущенно заявил депутат, подчеркнув, что действующая норма «дает возможность увиливать от предоставления людям компенсации, соответствующей рыночной стоимости жилья, и дает возможность выселять людей на улицы». «В Зеленодольске – рыночная стоимость [квадратного метра составляет] 40 тысяч рублей, а дают компенсацию в 11 тысяч», – сказал Шеин.

Мнение комитета об отклонении всех поправок оппозиции поддержал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Что касается фактов занижения выкупной стоимости, о которых сообщил Шеин, чиновник попросил передать эти данные в министерство. «Мы изучим ситуацию и дадим полноценный ответ», – пообещал он.

В третьем чтении законопроект планируется рассмотреть 18 декабря.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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