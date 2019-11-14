«Цель – расселить аварийные дома, а не дать людям квартиры»: Госдума раскритиковала идеи Минстроя РФ

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента жесткой критике подверглись предложения Минстроя РФ, касающиеся переселения россиян из аварийного жилья. Как передает корреспондент РИА «Новый День», замечания нашлись у всех думских фракций, однако парламентарии все же приняли проект в первом чтении, предупредив, что часть норм ко второму чтению чиновники должны исправить.

В частности, депутаты обсуждали предложенные Минстроем РФ поправки в Жилищный кодекс и федеральный закон «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», согласно которым предоставляется возможность заселять жителей аварийных домов в маневренный фонд сроком до двух лет. Речь идет также о включении в выкупную стоимость земельных участков под домами и о передаче правительству РФ полномочий единолично устанавливать нормы и правила, касающиеся расселения аварийных домов.

Комментируя этот документ, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин заявил, что основная ошибка разработавшего документ Минстроя касается цели закона – снос аварийного жилья. «Цель – предоставить людям неаварийные, нормальные квартиры», – подчеркнул он, говоря о той цели, которая должна быть.

Парламентарий также обратил внимание на заверение замминистра Татьяны Костаревой о том, что отказ властей признавать чудовищные, разваливающиеся дома аварийными, и мизерные суммы выплаченных компенсаций – это «недоработки на местах». «Это не отдельные недоработки на местах, а целенаправленная политика Минстроя, – подчеркнул Шеин, отметив, что эти действия уже привели к катастрофическому положению дел в Астрахани и других городах. – Людям предоставляют не другое жилье, а выкупную стоимость, на которую ничего нельзя приобрести. Очевидно, что когда мы сносим жилье, люди должны иметь возможность купить другое, как минимум той же самой площади».

В этой ситуации депутат посоветовал министерству строительства и ЖКХ РФ изменить сам подход к законопроекту, внеся в него норму о том, что гражданин имеет право выбора между компенсацией и предоставлением другой квартиры такой же площади.

Кроме того, как отметил парламентарий, вопросы вызывает и подход чиновников к ситуации, при которой у гражданина формально есть другое жилье. «А где оно? Может быть, это жилье в деревне за 200 км от города, где он постоянно проживает? Очевидно, что это нельзя использовать как критерий нуждаемости», – подчеркнул Шеин.

При этом депутат напомнил, что Генпрокуратура уже вскрыла массовые факты, когда действительно аварийные дома с техническими заключениями местные власти отказывались признавать таковыми, и попросил правительство рассмотреть вопрос включения в программу расселения и тех домов, которые были признаны аварийными после 2017 года.

Его коллега по фракции Галина Хованская методично и по пунктам также разнесла в пух и прах составленный Минстроем документ. Депутат подчеркнула, что немалую часть квартир в старом жилом фонде граждане занимают по соцнайму. При выселении их в маневренный фонд жилплощадь предоставляется из расчета шесть кв метров на человека – и жить в таких условиях им придется до двух лет. «Живет человек всю жизнь в двухкомнатной квартире, и представьте, ему говорят – давай, дорогой, на шесть метров. Это реальное ухудшение условий для граждан», – указала Хованская.

В то же время парламентарий обратила внимание, что в выкупную стоимость жилья должна входить компенсация за непроизведенный капремонт – по этому поводу есть решение Верховного суда. В эту цену положено включать также стоимость земельного участка, причем «не по периметру».

Хованская сообщила, что в Госдуму группой депутатов уже внесен законопроект, запрещающий признавать аварийным дом, если земля под ним не поставлена на кадастровый учет – поскольку это дает возможность властям не учитывать в компенсации стоимость земли.

«Право выбора у человека должно быть, – указала также Хованская. – Если мы говорим о человеке, у которого нет другого благоустроенного жилья, мы что, ему говорим иди на улицу? Что он купит на свои три копейки?»

При этом, как заявила депутат, «Фонд содействия реформе ЖКХ имеет ограниченный срок жизни, тем не менее, берет на себя смелость навязывать условия, каким образом потом использовать этот земельный участок». Парламентарий назвала это «юридически неприятным эпизодом» и подчеркнула, что фракция «Справедливой России» поддержит законопроект Минстроя, но если замечания не будут учтены ко второму чтению – «эсеры» за него голосовать не будут.

Поправки к документу намерена внести и «Единая Россия». Депутат Наталья Костенко со своей стороны указала, что ряд норм Минстрой не прописал напрямую в законе, а отдал на откуп правительству, которое должно будет установить их в подзаконных актах. Этих документов в Госдуму Минстрой не предоставил. Между тем, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что парламент должен принимать как можно больше законов прямого действия, без отсылочных норм, позволяющих правительству устанавливать совершенно иные правила.

«Серьезным недостатком является возможность переселения граждан не в полноценное жилье, а в маневренный фон – а его предоставляют по 6 метров на человека, и это означает, что мы ухудшаем условия жизни граждан, – указала и она. – К тому же срок в два года – слишком большой. И нам нужен исчерпывающий перечень причин, по которым людей можно будет переселять в маневренный фонд. Согласитесь, что угроза жизни и здоровью – это довольно широкое понятие».

«Мы будем вносить поправки ко второму чтению», – заявил и депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Торощин, подчеркнув, что пока на сумму компенсации, которые власти выделяют гражданам при сносе их домов, хватает только на дрова. В этой связи парламентарий предрек появление целых семей без определенного места жительства и шквал судебных исков к органам власти. «Есть еще такие случаи, когда гражданам предлагают переселиться из уже признанного аварийным дома в такой же аварийный, но еще не признанный аварийным официально. Конечно, люди отказываются переезжать», – констатировал Торощин.

В итоге раскритикованный законопроект парламентарии все же приняли в первом чтении при 355 голосах «за» и двух воздержавшихся. Поправки пообещали подготовить все фракции.

Как сказано в пояснительной записке, законопроект вносит в Жилищный кодекс норму, которая дополняет полномочия органов государственной власти «в области жилищных отношений». Речь идет об определении оснований, порядка и критериев признания многоквартирного дома аварийным. Также предполагается особый порядок определения возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными.

При этом законопроект вводит «право органов государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливать собственникам жилых помещений иные (дополнительные) меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями при переселении из аварийного жилья при условии, что жилое помещение в аварийном многоквартирном доме у таких граждан единственное», а также устанавливать случаи и сроки предоставления маневренного фонда гражданам, отселяемым из аварийного жилья» и дает «возможность создания в составе региональной программы капитального ремонта отдельной подпрограммы для многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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