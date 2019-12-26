Силуанов подтвердил: часть ФНБ может уйти на покупку акций Сбербанка

Российское правительство обсуждает возможность выкупа доли Центрального банка в Сбербанке, средства предполагается взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Тема есть, да», – подтвердил журналистам первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он уточнил, что «это вопрос обсуждается непублично». «Я уже говорил о том, что тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться – это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать», – цитирует Силуанова РБК.

Ранее о планах правительства по выкупу акций Сбербанка у ЦБ сообщило агентство Reuters. Предполагается, что продажа состоится по рыночной цене – сейчас 50% плюс 1 акция банка обойдутся ФНБ в 2,8 трлн рублей. По информации источников агентства, прибыль Центробанка может вернуться в бюджет.

Целью такой сделки может быть уход от конфликта интересов – сейчас ЦБ является мегарегулятором и акционером крупнейшего российского банка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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