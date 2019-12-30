Правительство РФ позаботилось о муниципальных депутатах: им разрешат не ходить на работу шесть дней в месяц

Муниципальным депутатам в России разрешат отсутствовать на работе от двух до шести дней в месяц для работы в местных думах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект, устанавливающий гарантированный период сохранения места работы на время осуществления депутатских полномочий, правительство внесло в Госдуму в минувшие выходные.

Речь идет о депутатах, которые осуществляют свои полномочия без отрыва от основной работы – то есть на непостоянной основе. Проект закона предлагает установить четкие временные параметры реализации работником депутатских полномочий: работодатель должен предоставлять такому сотруднику от двух до шести дней в месяц для работы в представительном органе власти. В случае принятия федерального закона точное количество «думских дней» в указанных пределах каждый регион установит самостоятельно.

Сейчас федеральное законодательство вообще не регулирует срок, на который работодатель должен сохранять место за депутатом, «что приводит к неоднозначному пониманию подходов к применению положений указанных федеральных законов на практике», говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В документе также отмечается, что в Трудовом кодексе нет норм, обязывающих работодателя платить депутату зарплату в те дни, когда народный избранник трудится в думе, и новый законопроект также не касается этого вопроса. На практике в регионах принимают собственные законы и нормы, которые, в частности, устанавливают депутатам компенсации из бюджета за такие дни. Например, такие правила действуют в Алтайском крае и Коми.

Как следует из документа, поправки предполагается внести в федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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