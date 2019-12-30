российское информационное агентство 18+

Навстречу 2020

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 декабря 2019, 13:30 мск

Новости Москва

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Интервью

Правительство РФ позаботилось о муниципальных депутатах: им разрешат не ходить на работу шесть дней в месяц

Муниципальным депутатам в России разрешат отсутствовать на работе от двух до шести дней в месяц для работы в местных думах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект, устанавливающий гарантированный период сохранения места работы на время осуществления депутатских полномочий, правительство внесло в Госдуму в минувшие выходные.

Речь идет о депутатах, которые осуществляют свои полномочия без отрыва от основной работы – то есть на непостоянной основе. Проект закона предлагает установить четкие временные параметры реализации работником депутатских полномочий: работодатель должен предоставлять такому сотруднику от двух до шести дней в месяц для работы в представительном органе власти. В случае принятия федерального закона точное количество «думских дней» в указанных пределах каждый регион установит самостоятельно.

Сейчас федеральное законодательство вообще не регулирует срок, на который работодатель должен сохранять место за депутатом, «что приводит к неоднозначному пониманию подходов к применению положений указанных федеральных законов на практике», говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В документе также отмечается, что в Трудовом кодексе нет норм, обязывающих работодателя платить депутату зарплату в те дни, когда народный избранник трудится в думе, и новый законопроект также не касается этого вопроса. На практике в регионах принимают собственные законы и нормы, которые, в частности, устанавливают депутатам компенсации из бюджета за такие дни. Например, такие правила действуют в Алтайском крае и Коми.

Как следует из документа, поправки предполагается внести в федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.12.19

В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов. / Режим спецопераций и война: в 2020 году Россия вернется в 90-е годы. / Назначен новый худрук театра «Современник» после кончины Галины Волчек. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

Цена вопроса – 323 млрд рублей: правительство Медведева провалило программу развития Северного Кавказа

Силуанов подтвердил: часть ФНБ может уйти на покупку акций Сбербанка

Правительство Медведева утвердило новый план распродажи России

Правительство запускает реформу экзаменов на водительские права

«Разгильдяйство и хамство»: Путин устроит «разбор полетов» по саботажу с ФАПами

Россиянам грозит погружение в нищету: эксперт назвал главные риски в 2020 году

Ситуация критическая: бездействие минтранса РФ грозит сорвать новогодние рейсы авиакомпаний

Предновогодний «подарок»: Росстат пересчитал реальные доходы россиян и доложил о «росте»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума, правительство РФ,