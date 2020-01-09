Сотовые операторы будут блокировать номера абонентов в СИЗО и колониях

В Госдуму внесен законопроект, предписывающий операторам сотовой связи блокировать телефонные номера, которые используются в местах лишения свободы. Для прекращения оказания услуги связи достаточно будет письма от начальника такого учреждения.

Авторами документа, согласно данным на сайте нижней палаты парламента, стали глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Александр Хинштейн.

Поправки предполагается внести сразу в три федеральных закона – «О связи», «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Законопроект обязывает операторов отключать от связи номера, принадлежащие как физическим, так и юридическим лицам, в случаях выявления незаконного использования этих номеров на территории СИЗО и учреждений пенитенциарной системы.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что по действующим законам в учреждениях лишения свободы и в СИЗО заключенным, обвиняемым и подозреваемым и так запрещено иметь мобильные телефоны. Однако эти нормы повсеместно нарушаются. Так, в 2018 году в учреждениях УИС было изъято более 56 тысячи средств связи, в 2017 – более 64 тысяч, в 2016 – более 69,5 тысячи. Несмотря на действующие административные штрафы за передачу в СИЗО и колонии мобильных телефонов, такие попытки не прекращаются. При этом, согласно статистике МВД, в 2017 году из 44 тысяч преступлений мошеннического характера 294 совершено лицами, находящимися в местах лишения свободы. В 2018 году за три квартала совершено почти 59,6 тысячи таких преступлений, и 508 из них – из колоний и СИЗО.

При этом мобильными телефонами в колониях пользуются и для совершения других преступлений – в частности, оказания давления на свидетелей, координирования действий членов организованных преступных групп, находящихся на свободе, поставок запрещенных предметов, наркотических средств, а также в экстремистских целях, говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта закона отмечают, что ФСИН не в состоянии самостоятельно решить эту проблему «ввиду недостаточности штатной численности работников и финансирования».

Как сообщал «Новый День», в начале ноября 2019 года по итогам заседания коллегии МВД России было принято поручение разработки ряда мер для блокировки сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений в целях борьбы с дистанционным мошенничеством. Депутат Госдумы Александр Хинштейн тогда подтвердил информацию, что внесет в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.01.20

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