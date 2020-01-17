В «Единой России» назвали самые проблемные министерства в правительстве РФ

В «Единой России» назвали федеральные министерства, работа которых вызывает недовольство партии. Как сообщил глава фракции «ЕР» в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов, речь идет о серьезных недочетах в деятельности министерств здравоохранения, культуры, социальной защиты и просвещения.

Что касается Минздрава, то, как сказал Неверов, претензии касаются «так называемой оптимизации здравоохранения, которая привела во многих случаях к тому, что медицинская помощь стала менее доступна, особенно это заметно в сельской местности и отдаленных районах, где закрыто большое количество ФАПов, есть и жалобы на нехватку специалистов узкого профиля, и работу по лекарственному обеспечению, развитию фармацевтического рынка, широкую огласку получил ряд ситуаций, когда решения ведомства приводили к невозможности приобретения необходимых лекарственных препаратов соответствующего качества».

Лидер думских «единороссов», слова которого цитирует РИА «Новости», также добавил, что остаются проблемы в системе оплаты труда медицинских работников.

По его словам, на встрече с Михаилом Мишустиным, который находился еще в статусе кандидата на пост главы правительства, прозвучала критика и в адрес министерства культуры. Так, отметил Неверов, недостаточно делается для развития домов культуры в малых городах и сельской местности.

«Все чаще звучат вопросы к эффективности финансирования кинематографа, не всегда понятна политика Минкульта по выдаче прокатных удостоверений. Периодически решения, принимаемые ведомством, вызывают в обществе неоднозначную, а зачастую явно негативную реакцию. Нам кажется, что по целому ряду направлений работа министерства может быть выстроена более эффективно», – подчеркнул вице-спикер Гослумы.

Руководитель фракции «ЕР» также заявил о проблемах в работе министерства труда и социальной защиты. По мнению «единороссов», работа по повышению реальных доходов граждан может быть построена на более высоком уровне. Неверов отметил, что деятельность министерства по реализации указов президента трудно признать удовлетворительной.

Вместе с тем, на встрече с Мишустиным депутаты также обратили внимание на большое количество обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию министерства просвещения. «Заработная плата учителей остается на недостаточно высоком уровне, все еще избыточна бюрократическая нагрузка на преподавателей, большое количество претензий и к программам обучения, и к учебникам, и к принципам организации систем дошкольного и, особенно, школьного образования в целом. Некоторые из этих проблем не решаются годами», – уточнил Неверов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что депутаты политических фракций Госдумы в ходе встреч с Мишустиным высказывали замечания о работе четырех министерств, не уточнив, каких именно.

В четверг глава государства подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина. Его кандидатуру утвердила Госдума – за проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. Мишустин пообещал внести ясность по составу правительства в ближайшие дни.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.20

Заместителя мэра Ярославля задержали за взятку. / ФСБ накрыла в Серпухове крупную нарколабораторию: «синтетика» шла на продажу в «Даркнете». / В России зафиксировали первую смерть от употребления снюса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»