В дни игр Кубка конфедераций в Петербурге изменят режим работы метро Открыты будут не все вестибюли

В Санкт-Петербурге для обеспечения массовых перевозок болельщиков после завершения игр Кубка конфедераций метрополитен будет работать дольше обычного, сообщает пресс-служба городской подземки.

Так, в ночь с 17 на 18 июня, а также с 22 на 23 июня и с 24 на 25 июня станции будут закрыты на вход с 01:30. Но есть и ряд исключений: вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 станции «Ленинский проспект», вестибюль 2 станции «Площадь Ленина», вестибюль 1 станции «Московская» и вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская». Эти вестибюли закроются по обычному расписанию. Также отмечается, что вестибюлем №2 станции «Невский проспект» пассажиры не смогут воспользоваться уже с 23:00.

Кроме того, в ночь с 17 на 18 июня и с 24 на 25 июня отменяется ночной поезд, курсирующий между «Адмиралтейской» и «Спортивной». «В ночь с 17 на 18 июня, с 22 на 23 июня и с 24 на 25 июня 2017 года реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей производится до закрытия станций для входа пассажиров», – напоминает метрополитен. Оплатить проезд петербуржцы и гости Северной столицы смогут при помощи проездных билетов и жетонов.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 12.06.17

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