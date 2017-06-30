Санкт-Петербургский госуниверситет неэффективно потратил полмиллиарда рублей

Счетная палата обвинила Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в «неэффективной» трате 553,5 млн рублей. Кроме того, специалисты выявили рост долгов вуза и недостоверность в отчетности.

Аудиторы СП подсчитали, что руководство СПбГУ потратило 175,8 млн рублей на проекты капитального ремонта пяти объектов, хотя строительные работы по этим зданиям не предусмотрены в ближайшие годы. Более того, на проектную документацию двух из пяти объектов «Главгосэкспертиза России» не дала положительного заключения, говорится на сайте Счетной палаты.

Еще 377,8 млн рублей вуз потратил на приобретение медицинского оборудования, которое уже полтора года не используется, а гарантийный срок его обслуживания истек в прошлом году.

Дебиторская задолженность СПбГУ выросла почти в четыре раза и составила 832,3 млн рублей. Нашлись нарушения и в ведении бухгалтерской отчетности университета, так два эксплуатируемых объекта вуза указаны как «незавершенные», 47 запатентованных объектов в документах не указаны вовсе.

Примечательно, что на официальном портале экономического факультета СПбГУ сообщается, что проверка завершилась в мае, и существенных замечаний у аудиторов не было.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 30.06.17

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