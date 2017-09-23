Крупное ДТП в Калининградской области: семеро погибли, девять человек ранены

В Калининградской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и пассажирского микроавтобуса. В результате аварии семь человек погибли, еще восемь получили ранения. Полиция возбудила по факту случившегося уголовное дело, предполагаемый виновник ЧП задержан.

Авария произошла накануне в 19:35 на автодороге Калининград – Черняховск – Нестеров. По предварительным данным Следственного комитета, микроавтобус, водитель которого занимался частным извозом, следовал из Калининграда в Гусев, в салоне находилось не менее 15 пассажиров, при максимально допустимом количестве – 8. Кроме того, часть сидений не была оборудована ремнями безопасности и установлена не на заводе-изготовителе.

На участке трассы вблизи поселка Солдатово Гвардейского района микроавтобус столкнулся с автомобилем, ехавшим во встречном направлении. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. По версии полиции, с управлением не справился водитель внедорожника и допустил выезд на встречную полосу.

В результате столкновения 49-летний водитель и 6 пассажиров «маршрутки» от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще 8 пассажиров получили различные травмы и доставлены в больницу. Кроме того, пострадала 10-летняя девочка, ехавшая вместе с матерью и отцом во внедорожнике. После обследования в больнице ребенок проходит амбулаторное лечение дома, уточнили в МВД.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, следователи полиции уже возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия. 34-летний житель Калининградской области задержан и помещен в изолятор временного содержания.

«Данные, полученные сотрудниками полиции на месте происшествия, позволили предположить, что водитель внедорожника выбрал небезопасный скоростной режим», – отметила Ирина Волк.

Действия водителя внедорожника квалифицировали по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц». Максимальное наказание предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Назначено проведение ряда автотехнических и судебно-медицинских экспертиз.

В то же время проверку проводит Следственный комитет.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

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