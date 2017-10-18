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Среда, 18 октября 2017, 16:13 мск

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Северо-Запад

Мэр Калининграда попросил горожан уехать на время ЧМ-2018 и «не бить» гостей мундиаля

Мэр Калининграда попросил горожан уехать на время ЧМ-2018 и «не бить» гостей мундиаля

Мэр Калининграда Александр Ярошук предложил горожанам уехать из города во время матчей ЧМ-2018. Градоначальник при этом призвал местных жителей не бить прибывших в город футбольных фанатов и помогать им сориентироваться в городе.

Мэр отметил, что в Калининград во время мундиаля приедут 70-100 тысяч туристов. «Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах», – сказал Ярошук, заметив, что жителям «лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу» (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что городские власти ведут переговоры с работодателями о предоставлении горожанам выходных на дни проведения матчей.

Градоначальник допустил, что градус отношений между футбольными фанатами, которые оккупируют пабы, может быть высоким. В связи с этим он призвал калининградцев «быть гостеприимными, добрыми, никого не бить». «Если владеете английским языком, помогайте туристам – подскажите, пообщайтесь», – дал совет мэр.

В Калининграде стадион к ЧМ-2018 возводится на острове Октябрьский в центре города.

Калининград, служба информации РИА «Новый День»

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