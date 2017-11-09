В Ленобласти поймали педофила, 5 лет насиловавшего собственную дочь

Сотрудники Сосновоборского межрайонного следственного отдела Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины. Как сообщили в областном СУ СКР, его подозревают в педофилии (п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ).

В пресс-службе следственного управления рассказали, что 08 ноября в правоохранительные органы обратилась учительница одной из школ в Ломоносовского района. Она сообщила об изнасиловании ее ученицы. Следователем установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемого.

Педофилом оказался отец девочки. Установлено, что мужчина регулярно насиловал собственную дочь, начиная с 2012 года. Девочка о случившемся неоднократно сообщала своим родственникам, которые не приняли никаких мер к прекращению преступной деятельности.

Подозреваемый задержан. Следователь провел осмотр места происшествия, назначил необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Кроме того, бездействию родственников потерпевшей будет дана принципиальная правовая оценка.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 09.11.17

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