«Путин, помоги!»: жители замурованного из-за футбола дома в Петербурге просят о спасении

В Санкт-Петербурге строители, возводящие мост в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, замуровали многоэтажку на Ремесленной улице. Жильцы вынуждены пробираться к себе в квартиры, пролезая через узкую щель под забором. Доведенные до отчаяния люди написали на заборе «Путин, помоги!».

«Ни одной службе спасения не проехать. Подъезд к дому замурован забором на бетонных блоках. Чтобы пройти сто метров к остановке, это займет минут 30-40 по времени. Надо сначала уйти назад на километр, потом перейти дорогу и двигаться вперед, минуя все препятствия», – приводит рассказ местной жительницы агентство «Росбалт».

Жители жилого дома утыкаются в забор уже на выходе из подъезда. Лишь снизу есть небольшой зазор, через который пролезают только дети.

Будущий мост свяжет Василеостровский и Петроградский районы северной столицы. Ранее жильцы жаловались, что из-за непрекращающейся стройки семиэтажка начала проседать, на этажах пошли трещины, обрушилась часть кирпичной кладки.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 01.02.18

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