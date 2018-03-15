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Четверг, 15 марта 2018, 13:09 мск

Северо-Запад

В Петербурге престарелый педофил растлил школьницу

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга престарелый педофил напал на семиклассницу. Злоумышленник настиг свою 13-летнюю жертву неподалёку от школы, передает «Фонтанка». Нападение произошло 14 марта. По словам девочки, она столкнулась с незнакомцем во дворах на Ораниенбаумском проспекте в Ломоносове около половины второго дня. Ни близость школы, ни светлое время суток растлителя не смутили.

Оперативникам удалось быстро установить личность злоумышленника и задержать его. Обидчиком оказался 63-летний пенсионер. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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