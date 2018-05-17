российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 мая 2018, 15:56 мск

Новости Северо-Запад

Физрук школы в Петербурге оказался педофилом. Его жертвой стала второклассница

В Санкт-Петербурге задержали учителя физкультуры по подозрению в изнасиловании второклассницы. По версии следователей, педагог в мае текущего года надругался над девочкой в школьном кабинете. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Жертвой педофила стала ученица одной из школ Красносельского района. «Подозреваемый, находясь в своем кабинете, совершил в отношении школьницы 2009 года рождения насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении.

В отношении 59-летнего физрука возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявления ему обвинения.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 17.05.18

«Бабушку никто не обидит»: Пугачева дала сольный концерт впервые за девять лет. / Рекультивация «Новоселок»: как и кому выгоднее?. / В Россию – за невестами: аргентинцам подготовили методичку, как понравиться русским девушкам. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Педофилы

В Подмосковье задержан педофил: насильно увез 10-летнюю девочку на машине

Пермский суд отправил серийного педофила на 20 лет в колонию

В Югре нашли вахтовика-педофила

Красноярские полицейские поймали надругавшегося над двумя школьницами педофила

В Санкт-Петербурге поймали 30-летнего педофила

Под Саратовом поймали рецидивиста-педофила, убившего 12-летнюю девочку

Москвич насиловал внучку своей супруги

Петербурженка вместе с сожителем насиловала сына-первоклашку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Педофилы,

Новости партнеров