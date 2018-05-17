Физрук школы в Петербурге оказался педофилом. Его жертвой стала второклассница

В Санкт-Петербурге задержали учителя физкультуры по подозрению в изнасиловании второклассницы. По версии следователей, педагог в мае текущего года надругался над девочкой в школьном кабинете. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Жертвой педофила стала ученица одной из школ Красносельского района. «Подозреваемый, находясь в своем кабинете, совершил в отношении школьницы 2009 года рождения насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении.

В отношении 59-летнего физрука возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявления ему обвинения.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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