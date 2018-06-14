Гостей ЧМ-2018 в Калининграде встречает 40-метровый ЗаЛЭПака (ФОТО, ВИДЕО)

В пригороде Калининграда вечером 13 июня прошло торжественное открытие опоры ЛЭП в виде волка Забиваки – официального талисмана Чемпионата мира по футболу 2018 года, стартующего сегодня в России.

Высота установленной энергетиками декоративной конструкции массой 64 тонны составляет 38 метров и сопоставима с 12-этажным зданием, ширина – более 18 метров. В вечернее и ночное время тематическая опора будет подсвечиваться. Местные жители в шутку прозвали конструкцию Электрозабивакой и ЗаЛЭПакой.

Напомним, в ноябре 2016 года в городе Добрянка Пермского края установили опоры ЛЭП в виде 25-метровых футболистов, приурочив к ЧМ-2018. В пресс-службе Пермской ГРЭС подчеркнули, что установленные конструкции является рабочими опорами ЛЭП, а не арт-объектом.

Фото – пресс-служба Пермской ГРЭС

Калининград примет 4 матча группового этапа мундиаля. Игры пройдут 16, 22, 25 и 28 июня. В самом западном городе РФ сыграют сборные Англии, Бельгии, Испании, Сербии, Марокко, Хорватии, Швейцарии и Нигерии.

Калининград, служба информации РИА «Новый День»

Калининград. Другие новости 13.06.18

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