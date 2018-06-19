Египетских болельщиков обчистили в гостинице Петербурга

Болельщиков сборной Египта обокрали в одной из гостиниц Санкт-Петербурга, где они поселились в ожидании игры «фараонов» с российской командой.

Инцидент произошел в гостинице «Усадьба на Елизаровской» в Невском районе. Неизвестный воришка оставил 34-летнего египтянина без двух мобильных телефонов. У его 38-летнего соотечественника украли телефон, банковскую карту и 16 тысяч рублей. Их товарищ из Эмиратов остался без телефона и денег.

Правоохранители уже начали расследование кражи. По мнению работников гостиницы, футбольных фанатов мог обчистить неизвестный злоумышленник, проникший в отель под видом гостя, сообщает издание neva.today. Полиция меж тем проверит все версии преступления, в том числе причастность к краже персонала отеля. Отмечается, что болельщики спровоцировали кражу, забыв закрыть дверь в свой номер на втором этаже.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 18.06.18

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