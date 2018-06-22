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Пятница, 22 июня 2018, 16:24 мск

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Болельщик из США попал в психушку после погрома в отеле Петербурга

В Петербурге американского болельщика доставили в психиатрическую клинику за буйное поведение.

Скорую помощь вызвали сотрудники гостиницы «Азимут» на Лермонтовском проспекте, где 39-летний гражданин США устроил дебош, передает «Росбалт». Прибывшие медики не смогли справиться с агрессивным фанатом и вызвали полицию. Американец находился в состоянии сильного возбуждения и неадекватно реагировал на вопросы, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Правоохранителям вместе с врачами пришлось применить к болельщику физическую силу и в смирительной рубашке отправить в психиатрическую клинику. Отмечается, что все действо происходило на глазах отца неадекватного фаната.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 22.06.18

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