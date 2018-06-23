В Петербурге разорился еще один туроператор

Питерский туроператор «Матрешка-Тур» сообщил о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении на сайте компании.

«К сожалению, в настоящий момент ООО «Матрешка-Тур выездной туризм» не имеет возможности оперативного восстановления в реестре туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании, предоставлявшей ранее финансовые гарантии-АО АСК «Инвестстрах», – отметил туроператор.

В компании также пояснили, что «Матрешка-Тур» оказался в непростой ситуации после того, как ей было отказано в предоставлении слотов в аэропортах острова Хайнань, где более сотни петербургских туристов «застряли» в ожидании решения визовых вопросов и обратного вылета в условиях невозможности покинуть остров на чартерном самолете. «В итоге все туристы благополучно вернулись домой, но, кроме слов благодарности, компании получила и массу рекламаций по поводу отмены и приостановки некоторых своих полетных программ», – уточнил туроператор.

Вместе с тем, компания упорно продолжала свою деятельность, восстановившись в Едином федеральном реестре туроператоров после исключения оттуда в декабре 2017 года. Туроператор продолжил свои популярные полетные программы, совмещая операционную деятельность с выплатой образовавшейся задолженности.

«В общей сложности компанией было собственными усилиями выплачено около 20 000 000 рублей долга по нереализованным турам в Китай, Израиль и зимнюю Болгарию. Однако из-за вынужденной приостановки туроператорской деятельности, к сожалению, нет возможности продолжить выплату по аннулированным турам», – уточнил туроператор.

Как напоминает газета «Коммерсантъ», ранее «Матрешка-Тур» вынуждена распродавать активы, чтобы расплатиться с туристами. О том, что около 160 санкт-петербургских туристов не могут вылететь с китайского острова Хайнань из-за проблем с организацией обратного рейса, стало известно 22 декабря. Родственники туристов заявили, что проблемы могли быть связаны с сокращением чартерной программы нескольких операторов, но в Росавиации эту информацию не подтвердили. Новогодние международные чартерные программы были сокращены на 20-30%.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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