В Петербурге решили уничтожить граффити с Черчесовым после жалобы местного жителя (ФОТО)

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга предписала убрать с будки местной подстанции граффити с изображением тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Поводом послужила жалоба петербуржца, которому «стыдно за местный стрит-арт». Мужчина потребовал закрасить портрет Черчесова.

По информации районной администрации, уничтожить граффити велено «Ленэнерго», которому принадлежит подстанция. В свою очередь энергетики заявили, что рассчитывают договориться с властями: по их мнению, «изображение не носит экстремистский характер, не угрожает жизни и здоровью горожан». В пресс-службе «Ленэнерго» заявили, что попросили чиновников продлить срок исполнения предписания на две недели, надеясь, что за это время им удастся убедить власть не закрашивать портрет наставника российских футболистов.

Изображение Черчесова с цитатой из композиции группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас!» появилось на подстанции после победы команды России над египтянами со счетом 3:1. Поединок прошел в Петербурге 19 июня. Позже сборная Россия разгромила Саудовскую Аравию – 5:0, а затем проиграла Уругваю – 0:3, однако вышла в 1/8 мундиаля. В первом матче плей-офф россияне обыграли испанцев по пенальти. В четвертьфинале сборная РФ встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 06.07.18

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