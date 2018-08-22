В Петербурге в изнасиловании 3-летней девочки заподозрили ее отца

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении преступления сексуального характера в отношении своей 3-летней дочери. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу, дело возбуждено по статье «насильственные действия сексуального характера» (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ).

Следователи считают, что преступление произошло в июле 2018 года в квартире одного из домов, расположенных на территории Московского района города. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 22.08.18

ФСБ нагрянула с обысками в метрополитен Петербурга. / Молоко не прошло проверку на качество – обнаружены антибиотики. / Надежды на Путина нет: на Севере России растет недовольство правительством и президентом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»