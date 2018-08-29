Детского психотерапевта обвинили в изнасиловании 10-летнего пациента

В Санкт-Петербурге задержали врача-психотерапевта, который специализировался на работе с детьми. Мать одного из пациентов заявила, что медик надругался над ее сыном.

По данным следствия, врач-психотерапевт неоднократно насиловал десятилетнего мальчика в период с октября 2015 года по август 2016 года. Медик принимал пациента в арендованном помещении.

Кабинет и квартиру доктора обыскали оперативники и изъяли ноутбуки, флешки, смартфоны. Возможно, в них может содержаться важная для следствия информация.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Врач задержан на двое суток. В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 28.08.18

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