Детского психотерапевта обвинили в изнасиловании 10-летнего пациента

В Санкт-Петербурге задержали врача-психотерапевта, который специализировался на работе с детьми. Мать одного из пациентов заявила, что медик надругался над ее сыном.
По данным следствия, врач-психотерапевт неоднократно насиловал десятилетнего мальчика в период с октября 2015 года по август 2016 года. Медик принимал пациента в арендованном помещении.
Кабинет и квартиру доктора обыскали оперативники и изъяли ноутбуки, флешки, смартфоны. Возможно, в них может содержаться важная для следствия информация.
Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Врач задержан на двое суток. В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого.
Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»
Санкт-Петербург. Другие новости 28.08.18
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