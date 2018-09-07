В Петербурге нелегальный мигрант из США изнасиловал глухонемого ребенка

В Санкт-Петербурге два мальчика, один из которых инвалид, стали жертвами педофила. Злоумышленника задержали, им оказался 47-летний гражданин США.

По данным следствия, американец напал на 9-летнего мальчика 30 августа. Второе преступление он совершил 3 августа. В этот раз жертвой педофила стал глухонемой ребенок.

Насильника задержали. Выяснилось, что он работал преподавателем английского языка в частной школе для взрослых. При этом с 2012 года гражданин США находится в России нелегально.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера). В настоящее время решается вопрос об аресте злоумышленника и предъявлении ему обвинения.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 06.09.18

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