Шестеро протестующих против пенсионной реформы задержаны в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские задержали шестерых участников «бессрочного протеста», который начался после акций протеста против пенсионной реформы 9 сентября.

В руках противников повышения возраста выхода на пенсию были плакаты «Пенсионная реформа – грабеж» и «За что тебя посадят завтра?», передает «Фонтанка».

По данным «ОВД-Инфо», первым правоохранители задержали активиста, предлагавшего водителям посигналить, если те не согласны с пенсионной реформой, и доставили в ОВД №78 Центрального района. Затем в полиции оказались еще 5 участников протестной акции.

Стоит отметить, что в Москве и Санкт-Петербурге участники митинга против пенсионной реформы 9 сентября решили продолжить протест бессрочно. Они ежедневно договариваются о новом месте встречи в своих городах, а полицейские задерживают часть из них.

Напомним, 9 сентября в Петербурге были задержаны более 400 участников акции протеста против пенсионной реформы, организованной сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 13.09.18

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