Градозащитники не исключили выгоду миллиардера Берсона от поджога дома Черкасского

Четвертого июня в Петербурге произошел очередной – третий с 2018 года – пожар в доме Черкасского на Университетской набережной. Версию о том, что к поджогу этого исторического здания может быть причастен собственник здания – олигарх Борис Берсон – высказала градозащитница Юлия Минутина, основатель и координатор петербургского движения «Живой город», выступающего в защиту градостроительных объектов, причисленных к культурному наследию.

В беседе с корреспондентом издания «ПолитЭксперт» Минутина отметила, что поджог может быть выгоден собственнику, поскольку при пожаре утрачиваются интерьеры, которые дешевле отреставрировать, чем создать заново. «В принципе, собственник может быть в этом заинтересован потому, что при пожаре утрачиваются интерьеры, а делать их заново намного дешевле, чем реставрировать имеющиеся. Здесь может быть, конечно, злой умысел», – сказала градозащитница.

В настоящее время также известно, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) направил в полицию Василеостровского района заявление о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия РФ.

Напомним, знаменитый особняк принадлежал обер-комиссару князу Алексею Черкасскому. Его возвели в период с 1720 по 1730 годы. В 2001 году КГИОП включил этот дом в перечень объектов культурного наследия, а в 2005-м его выкупил Борис Берсон в соответствии с государственной программой сохранения исторических объектов.

Тем не менее, как сообщала «Фонтанка.ру», миллиардеру неоднократно направлялись претензии прокуратуры о не выполнении обязательства по договору о ремонте и облагораживании. По информации издания, на октябрь 2018 года, когда произошел предыдущий пожар, внешних признаков реконструкции здания не наблюдалось, а историческое здание стало пристанищем для бомжей, руферов и т.п., которые могли быть виновны в поджогах.

Нынешний поджог, по информации «Невских новостей», оказался самым масштабным. Пожаром была охвачена площадь в полсотни квадратных метров. Для его тушения задействовали 40 сотрудников МЧС и 8 единиц спецтехники.

Напрашивается предположение, что это инцидент не случаен. Объективно он может быть выгоден Берсону, который может получить большую сумму в качестве страховки, отметили «Невским новостям» жители района. Учитывая, что особняк Черкасского находится практически в самом центре Петербурга, такой проект может быть чрезвычайно выгоден.

В то же время депутат Заксобрания Константин Чебыкин со своей стороны обратил внимание, что государство предпринимало попытки для изменения ситуации вокруг особняка, в частности, Берсона не раз пытались привлечь к ответственности за судьбу исторического памятника. «Собственника здания штрафовали, ему неоднократно были сделаны предупреждения. Никто спустя рукава на это не смотрит, так как вопрос важный», – заявил Чебыкин в комментарии «ПолитЭксперту».

Практику выкупа бизнесменами исторических памятников и их порчи в корыстных целях подтвердила и старший научный сотрудник ЮНЦ РАН Ирина Толочко, отмечает также издание. Так что в данном случае, судя по всему, требуется серьезное расследование случившегося со стороны правоохранительных органов.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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