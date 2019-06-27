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Четверг, 27 июня 2019, 12:30 мск

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В Санкт-Петербурге студент развращал 12-летнюю девочку через соцсети

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека, которого подозревают в педофилии. О домогательствах в отношении дочери рассказала мать девочки.

По версии следствия, студент первого курса Российского педагогического университета им. Герцена общался с 12-летней школьницей в соцсети «ВКонтакте» с лета прошлого года. О переписке узнала мать девочки и обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали в Ломоносове. Полицейские также изъяли у него системный блок, два смартфона, USB-флешку.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера».

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 26.06.19

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