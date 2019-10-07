Задержан 14-летний подросток, изнасиловавший ребенка в Ленобласти

В городе Тихвине Ленинградской области 14-летний подросток изнасиловал 6-летнюю девочку. Юный насильник задержан. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, накануне в полицию обратилась жительница Тихвина с заявлением о надругательстве над ее 6-летней внучкой. Правоохранители совместно со следователями выяснили, кто изнасиловал ребенка, и задержали подозреваемого. Им оказался 14-летний подросток из Санкт-Петербурга, ранее проживавший в Тихвине. Как установило следствие, днем 6 октября тинейджер познакомился на улице с 6-летней девочкой и под предлогом угощения конфетами заманил ее в под лестницу в подъезде одного из домов, где изнасиловал.

В СКР отметили, что подросток задержан, решается вопрос о его аресте.

По информации ведомства, подозреваемый учится в спецшколе открытого в Петербург, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Ранее он совершал преступления и правонарушения.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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