Грабитель взорвал банкомат Сбербанка и погиб

Следователи в Череповце проводят проверку в связи с гибелью мужчины, пытавшегося вскрыть банкомат. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Вологодской области.

По данным ведомства, 37-летний житель Петрозаводска погиб сегодня около пяти часов утра при попытке вскрыть банкомат с использованием газового оборудования в жилом доме на улице Моченкова в Череповце. Сейчас на месте инцидента работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе, отметили в СКР.

В областном полицейском главке уточнили, что злоумышленник пытался взорвать банкомат. Речь идет о банкомате Сбербанка. В финансовой организации сообщили, что деньги не похищены, отметив, что офис банка закрыт для восстановительных работ, передает ТАСС.

В ГУ МЧС РФ по Вологодской области, в свою очередь, сообщили, что жильцы дома не пострадали, магазины на первом этаже, расположенные рядом с банкоматом, не повреждены.

Вологда, служба информации РИА «Новый День»

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