российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 октября 2019, 10:28 мск

Новости Северо-Запад

Новости дня, Новости кратко

Грабитель взорвал банкомат Сбербанка и погиб

Следователи в Череповце проводят проверку в связи с гибелью мужчины, пытавшегося вскрыть банкомат. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Вологодской области.

По данным ведомства, 37-летний житель Петрозаводска погиб сегодня около пяти часов утра при попытке вскрыть банкомат с использованием газового оборудования в жилом доме на улице Моченкова в Череповце. Сейчас на месте инцидента работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе, отметили в СКР.

В областном полицейском главке уточнили, что злоумышленник пытался взорвать банкомат. Речь идет о банкомате Сбербанка. В финансовой организации сообщили, что деньги не похищены, отметив, что офис банка закрыт для восстановительных работ, передает ТАСС.

В ГУ МЧС РФ по Вологодской области, в свою очередь, сообщили, что жильцы дома не пострадали, магазины на первом этаже, расположенные рядом с банкоматом, не повреждены.

Вологда, служба информации РИА «Новый День»

Вологда. Другие новости 07.10.19

Минэкономразвития РФ готовит «сюрприз» малому бизнесу: налоги рекордно повысят. / Медведев утвердил квоты для трудовых мигрантов: для Москвы – исключение. / Пенсионный фонд просят спасти от суда «забывчивых» россиян. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сбербанк

На хищении клиентских данных Сбербанка попался один из его сотрудников. Карты 200 клиентов перевыпущены

«Иллюзия безопасности»: российская молодежь стала главной целью киберпреступников

Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт

Сбербанк заставят отменить комиссию за переводы между регионами

В работе сервисов Сбербанка произошел очередной сбой

В приложении Сбербанка произошел глобальный сбой

Сбои искусственного интеллекта обошлись Сбербанку в миллиарды рублей

Сбербанк признал атаки мошенников с официальных номеров

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Сбербанк,