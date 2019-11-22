В Петербурге задержали тренера-педофила, надругавшегося над двумя девочками

В Санкт-Петербурге задержали тренера по настольному тренеру по подозрению в растлении двух юных воспитанниц. Об этом сообщает управление СК РФ по Северной столице.

Согласно данным следствия, 52-летний подозреваемый в октябре и ноябре текущего года «совершил иные действия сексуального характера» в отношении девочек 8 и 10 лет в помещении спортивного центра в Кронштадтском районе. Против тренера возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4. статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

В СКР отметили, что в ходе расследования уголовного дела «будут выяснены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, приняты соответствующие меры реагирования».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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