российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 ноября 2019, 15:56 мск

Новости Северо-Запад

Новости дня, Новости кратко

В Петербурге задержали тренера-педофила, надругавшегося над двумя девочками

В Санкт-Петербурге задержали тренера по настольному тренеру по подозрению в растлении двух юных воспитанниц. Об этом сообщает управление СК РФ по Северной столице.

Согласно данным следствия, 52-летний подозреваемый в октябре и ноябре текущего года «совершил иные действия сексуального характера» в отношении девочек 8 и 10 лет в помещении спортивного центра в Кронштадтском районе. Против тренера возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4. статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

В СКР отметили, что в ходе расследования уголовного дела «будут выяснены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, приняты соответствующие меры реагирования».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 22.11.19

В нарколаборатории под Петербургом нашли наркотики на 7 млрд рублей. / «Я вела себя, как нормальный горожанин», – чиновница из Карелии объяснилась за слова о «горожанах-мразях». / Глава «Победы» заявил о рисках катастроф по вине работников аэропортов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Педофилы

В Приморье волонтеры спасли 8-летнюю девочку от педофила

Обманом проник в квартиру: в Подмосковье педофил в маске надругался над 11-летней девочкой

Жителю Твери грозит 20 лет тюрьмы за совращение семи мальчиков

Суд отправил пензенского тренера-педофила за решетку на 10 лет

Задержан 14-летний подросток, изнасиловавший ребенка в Ленобласти

В Хакасии мать позволила сожителю насиловать своих дочерей

20 лет «строгача»: педофилу, похитившему мальчика, вынесен приговор

В Хакасии поймали мужчину, пытавшегося убить ребенка в детсаду

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Педофилы,