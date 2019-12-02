В Карелии престарелый педофил-убийца получил 21 год «строгача»

В Карелии суд вынес приговор по обвинению в педофилии и убийстве 60-летнему местному жителю. Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки и ее убийстве (п.«б» ч.4 ст.132, пп.«в», «к» ч.2 ст.105 УК РФ).

В суде доказано, что 12 сентября 2018 года подсудимый напал на 12-летнюю девочку в поселке Рабочеостровск Кемского района, когда та шла в школу. Он утащил ее вглубь лесного массива и надругался над ней. После этого он решил убить ее, для чего многократно ударил ее ножом. Злоумышленник спрятал тело ребенка и скрылся.

Установить личность и задержать злоумышленника удалось в кратчайшие сроки. Суда он дожидался под стражей. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Петрозаводск, Иван Гридин

Петрозаводск. Другие новости 02.12.19

«По ночам я немного шью»: в Госдуме «с огоньком» обсудили поправки в закон о самозанятых. / В российском ОПК назвали сроки и стоимость строительства новейшего авианосца. / «Напишу роман о жизни и любви»: расчленитель Соколов рассказал, как намерен зарабатывать в колонии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»