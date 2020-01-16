Петербургского студента задержали за надругательство над мальчиком

В Санкт-Петербурге задержали студента одного из вузов города по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летнего школьника. Об этом сообщает полицейский главк по Северной столице и Ленобласти.

По информации ведомства, молодого человека поместили за решетку после обращения в полиции 38-летнего жителя Невского района. Мужчина сообщил о совершении против его сына преступления сексуального характера. После этого 15 января правоохранители задержали у одного из жилых домов по бульвару Красных Зорь 20-летнего студента петербургского вуза. Полицейские установили, что задержанный неоднократно совершал в отношении подростка насильственные действия сексуального характера в квартире одного из домов по Народной улице. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По информации следователей, студенту уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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