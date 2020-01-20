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Понедельник, 20 января 2020, 12:03 мск

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Финляндия заинтересовалась строительством ВСМ до Москвы

Финляндия заявила России о заинтересованности в создании высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, рассказал представитель РЖД. Финляндия заинтересована в развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Хельсинки, заявлял минувшей осенью посол Финляндии в РФ Микко Хаутала.

Вопрос о ВСМ Хельсинки-Москва финская сторона подняла на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым в Москве. По словам директора департамента сети финского Минтранса Сабины Линдстрём транспортное ведомство Финляндии рассчитывает возможность строительства ВСМ в восточную часть страны до границы с Россией.

Проект предусматривает строительство двухпутной электрифицированной линии для движения поездов на скоростях от 200 до 400 км/ч, отмечает РИА «Новости».

Хельсинки, Иван Гридин

Хельсинки. Другие новости 19.01.20

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