В Петербурге госпитализировали третьего пациента с подозрением на коронавирус

Петербургские медики госпитализировали третьего пациента с подозрением на заражение новым смертельно опасным коронавирусом, сообщили в комитете по здравоохранению города.

Медики забрали человека в ночь на 23 января из номера отеля, сообщает издание «Доктор Питер» со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что постояльца вывезли из гостиницы в специальной капсуле-изоляторе, которая используется для транспортировки людей с особо опасными заразными заболеваниями.

По неподтвержденным данным, заболевший остановился в отеле Crowne Plaza St. Petersburg, который находится вблизи аэропорта Пулково. Постояльца госпитализировали в Бокинскую больницу, куда ранее доставили двух мужчин с подозрением на заражение китайским коронавирусом.

Как писал «Новый День», после проведения необходимых тестов медики поставили им диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» (ОРВИ), сняв тем самым подозрения на заражение смертельно опасным вирусом. Сейчас состояние больных оценивается как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Вспышка пневмонии началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. На сегодняшний день заражение смертельно опасным вирусом подтверждено у 617 человек. В критическом состоянии находятся не менее 95 человек. Болезнь уже унесла 17 жизней.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 23.01.20

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