«Конституция – на века!», – в Петербурге задержаны протестующие против поправок в Основной закон РФ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали, по разным данным, от 7 до 8 человек, протестующих против принятия президентских поправок в Конституцию России.

Недовольные конституционной реформой, предложенной президентом РФ Владимиром Путиным, днем 1 февраля вышли на одиночные пикеты на Сенатскую площадь. В руках пикетчики держали плакаты против изменения Основного закона страны. Один из плакатов был такого содержания: «Наш девиз: Конституция – на века, президент и правительство – только на 1 (один) срок», передает «Росбалт». Задержания начались спустя полчаса после начала протестной акции – всего в автозаке оказалось 7 активистов, одного из них правоохранители занесли насильно. После задержаний силовики предупредили активистов через громкоговоритель об уголовной ответственности за массовые беспорядки.

В то же время ресурс «ОВД-Инфо» сообщает о восьмерых задержанных и называет их имена – Вадим Казак, Марина Кен, Али Кантемиров, Евгений Мусин, Александр Тонконогов, Асан Мумджи, Егор Копаев и Владимир Шипицын.

Напомним, 15 января президент РФ обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором объявил о необходимости конституционной реформы. 20 января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон страны. Глава государства предложил закрепить обязательные требования к должностным лицам – в частности, запрет на гражданство и вид на жительство другого государства, ужесточение требований к кандидатам на должность президента РФ, а также прописать в Конституции гарантии обязательной индексации пенсий и социальных выплат и величину МРОТ не ниже прожиточного минимума.

В числе других поправок к Основному закону страны – закрепление приоритета Конституции перед международными договорами, ограничение занятия должности президента РФ двумя сроками. Также президент предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров, наделить президента правом формировать Госсовет, который будет определять основные направления внешней, внутренней, социально-экономической политики государства, и закрепить его статус в федеральном законе.

23 января на пленарном заседании Госдума утвердила президентские поправки в Конституцию в первом чтении. Первоначально второе чтение законопроекта было запланировано на 11 февраля, но в конце прошлой недели спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что документ, скорее всего, будет рассмотрен в конце текущего месяца.

Согласно данным опроса «Левада-центра», 47% россиян убеждены, что конституционная реформа нужна президенту Владимиру Путину для сохранения власти после 2024 года. При этом 44% считают, что реформа нужна для «совершенствования системы управления государством и в интересах большинства населения страны».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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