В Псковской области микроавтобус влетел под фуру. Погибли 8 человек

В Псковской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и большегруза. В результате лобового столкновения транспортных средств погибли восемь человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.

ЧП случилось на трассе Санкт-Петербург – Невель недалеко от деревни Рудо в Пустошкинском районе. Все погибшие ехали в частном микроавтобусе с украинскими номерами. Водитель фуры, а также один пассажир микроавтобуса получили травмы. Их состояние сейчас уточняется.

Фото: «Псковская лента новостей»

В полиции рассказали, что авария произошла в 00:36 13 февраля. По предварительным данным, микроавтобус Mercedes выехал на полосу встречного движения для обгона, после чего столкнулся с фурой Volvo. По данным РИА «Новости», все погибшие – граждане Украины. По словам главы Пустошкинского района, пострадавшие с черепно-мозговыми травмами и переломами конечностей находятся в больницах Невеля и Великих Лук.

Фото: «Псковская лента новостей»

Псков, Иван Гридин

Псков. Другие новости 13.02.20

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