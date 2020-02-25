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Вторник, 25 февраля 2020, 11:31 мск

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Дело о попытке жестокого убийства мурманского школьника взято на особый контроль

Фото: СКР

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате уголовное дело о покушении на убийство мальчика в Мурманской области. История о том, что 15-летний школьник избил ногами, пытался задушить, а потом оставил в сугробе почти без одежды 11-летнего мальчика, получила большой общественный резонанс. К избитом ребенку вовремя приехала скорая. Медикам удалось спасти мальчика.

По факту покушения на убийство малолетнего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным местных СМИ, что данное преступление далеко не первое на счету подростка. Четыре года назад он утопил 8-летнего ребенка, но избежал ответственности в силу возраста. Соседи рассказывают, что бездействовали все – родители, школа, контролирующие органы.

В связи с изложенными фактами Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Мурманской области выяснить причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления, проверить условия его жизни, отношения в семье и школе. Кроме того, он потребовал дать оценку действиям (бездействию) сотрудников профильных служб и правоохранительных органов, обязанных осуществлять контроль за несовершеннолетними.

Мурманск, Иван Гридин

Мурманск. Другие новости 24.02.20

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