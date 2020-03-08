Водитель без прав стал виновником гибели шести человек в Коми

В Коми случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек. По предварительным данным, водитель 1991 года рождения, управляя Renault Megane, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Renault Duster.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в Сосногорском районе. Установлено, что виновник смертельного ДТП был лишен прав за пьяное вождение, уточняет ТАСС.

Авария произошла на 36 км трассы Сыктывкар – Ухта. В результате столкновения автомобилей шесть человек погибли на месте: водитель Renault Megane и три его пассажира 1991, 1992 и 1995 годов рождения, все они не были пристегнуты ремнями безопасности. Несовместимые с жизнью травмы также получили водитель Renault Duster 1983 года рождения и его пассажирка 1979 года рождения.

В аварии удалось выжить девочкам 2006 и 2012 годов рождения. Они получили тяжелые травмы и были госпитализированы в Ухтинскую горбольницу. Решается вопрос о их переводе в Детскую республиканскую клиническую больницу. Девочки находятся в состоянии комы. Медики диагностировали у обеих ушиб головного мозга, тупые травмы живота.

Сыктывкар, Иван Гридин

Сыктывкар. Другие новости 08.03.20

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