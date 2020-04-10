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Пятница, 10 апреля 2020, 15:43 мск

Новости Северо-Запад

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В Коми сменили главу минздрава

Руководителя министерства здравоохранения Республики Коми Дмитрия Березина освободили от занимаемой должности, сообщила пресс-служба регионального правительства. Решение подписал врио главы Коми Владимир Уйба. Должность заместителя председателя правительства – министра здравоохранения получила Виктория Филин.

По по данным на 10 апреля в Коми было подтверждено 208 случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19. Ранее карантин ввели в Эжвинской городской больнице, где произошла вспышка этого заболевания, затем – в Княжпогостской центральной районной больнице, где скончался пациент с коронавирусом. Помимо этого, коронавирус обнаружили в Республиканской клинической больнице.

Сыктывкар, Иван Гридин

Сыктывкар. Другие новости 10.04.20

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Политика, Россия, Коронавирус из Китая,