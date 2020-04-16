Врио главы Архангельской области высказался против полигона в Шиесе

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский высказался против строительства мусорного полигона на станции Шиес. «Да, я против проекта на станции Шиес. Я не хочу, чтобы он продолжался. Понимаю, что проделана определенная юридическая работа, но я в целом буду выступать против», – заявил Цыбульский в интервью изданию «Эхо Севера».

Врио губернатора рассказал, что сейчас направил все внимание на борьбу с распространением коронавирусной инфекции Covid-19, но когда ситуация позволит, он уделит вопросу полигона больше времени, чтобы «погрузиться в детали».

Цыбульский стал врио губернатора Архангельской области 2 апреля, после того, как об уходе в отставку объявил предыдущий глава региона Игорь Орлов.

Как писал «Новый День», идея складирования мусора из Москвы близ станции Шиес в Архангельской области вызвала масштабный протест местного населения и экозащитников. Акции протеста, в которых участвуют тысячи жителей региона, продолжались больше года. Противники «мусорного» строительства в видеообращении попросили президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию.

Летом 2019 года глава государства в своем выступлении подчеркнул, что правительства Москвы и Архангельской области должны учесть мнение местного населения при решении вопроса о размещении мусорной свалки. В тот момент губернатор Игорь Орлов пообещал начать такое обсуждение в 2020 году.

Архангельск, Иван Гридин

Архангельск. Другие новости 16.04.20

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