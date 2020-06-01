В Петербурге задержали 4 мужчин, подозреваемых в серийной педофилии

В Санкт-Петербурге в ходе расследования уголовных дел о развратных, насильственных и иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (п.«б» ч.4 ст.132, ч.3 ст.135, ч.3 ст.134 УК РФ) силовики задержали четверых мужчин.

В частности, были задержаны 32-летний, 37-летний, 54-летний и 59-летний местные жители. В квартире одного из подозреваемых находились два подростка. Следователи полагают, что подозреваемые, начиная с 2013 года, совершили на Северной столицы целый ряд преступлений сексуального характера в отношении 8 несовершеннолетних 2002-2005 годов рождения.

В ходе обысков следователи изъяли фотоальбомы и видеоматериалы порнографического характера, тетради, блокноты, мобильные телефоны, электронные носители, а также другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Портал 78.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что полицейские задержали 59-летнего сотрудника научно-исследовательского судна «Профессор Логачёв» и 53-летнего охранника автостоянки. У них и были изъяты фотографии и видеозаписи, на которых был замечен 32-летний рок-музыкант. В итоге его тоже задержали. Еще одним задержанным, по данным портала, является 37-летний инженер, уроженец Эстонии. Он находился в квартире музыканта. Подросток, который находился там же, признался, что уже полгода проживает здесь и добровольно вступает в интимные отношения с музыкантом. В одной из комнат квартиры была оборудована портативная сауна.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 01.06.20

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