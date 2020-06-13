российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 13 июня 2020, 19:06 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

Помыться, постричься и за стульями: в Петербурге снимается ряд ограничений

В Санкт-Петербурге с понедельника снимается ряд ограничений. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 15 июня открываются предприятия бытовой сферы: парикмахерских, отдельных городских бань (парилки будут по-прежнему закрыты), фотомастерских, фотостудий и фотоателье, ремонт и аренда велосипедов и самокатов.

Кроме того, разрешено возобновить работу риелторским организациям, рекрутинговым агентствам, библиотекам и архивам по предварительной записи.

Так же можно открыться магазинами мебели, кроме тех, что находятся в торговых центрах.

Возобновят работу и спортивные комплексы, но только для профессиональной подготовки.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

Санкт-Петербург. Другие новости 13.06.20

Американский Конгресс намерен ввести дополнительные санкции против Евгения Пригожина. / Никто не помешает убрать бюллетени «против»: эксперт раскрыл возможную схему фальсификации голосования по Конституции. / РЖД частично восстанавливает железнодорожное сообщение. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

Изолировать нельзя выпускать: москвичи, сдавшие анализ на антитела к Covid-19, оказались в заложниках статистики

Загородные лагеря не откроют 15 июня: указом губернатора делать это по-прежнему запрещено

В Екатеринбурге изолировали 16 приехавших из Дубая туристов

«Это нормально»: уровень безработицы в Москве вырос почти в шесть раз

Пиарщица Высокинского объяснила, почему закрыты дендрарии. Понятнее не стало

В пик жары мэрия закрыла два городских парка без объяснения причин

Прогноз по доходам свердловского бюджета провалился на 73 млрд рублей

Южноуральцы не смогли оспорить распоряжение губернатора, запрещающее выходить из дому

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Общество, Россия, Самоизоляция,