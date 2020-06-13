Помыться, постричься и за стульями: в Петербурге снимается ряд ограничений

В Санкт-Петербурге с понедельника снимается ряд ограничений. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 15 июня открываются предприятия бытовой сферы: парикмахерских, отдельных городских бань (парилки будут по-прежнему закрыты), фотомастерских, фотостудий и фотоателье, ремонт и аренда велосипедов и самокатов.
Кроме того, разрешено возобновить работу риелторским организациям, рекрутинговым агентствам, библиотекам и архивам по предварительной записи.
Так же можно открыться магазинами мебели, кроме тех, что находятся в торговых центрах.
Возобновят работу и спортивные комплексы, но только для профессиональной подготовки.
Санкт-Петербург, Анастасия Палей
Санкт-Петербург. Другие новости 13.06.20
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