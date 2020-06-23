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Вторник, 23 июня 2020, 11:21 мск

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Полиция пришла к активистке из-за игрушечного «наномитинга» против поправок в Конституцию

Фото: twitter.com/spb_vesna

В Санкт-Петербурге к пресс-секретарю молодежного движения «Весна» Соне Уляшевой приходили сотрудники уголовного розыска. Причиной визита правоохранителей стала акция «Игрушечный наномитинг» против поправок в Конституцию. Об этом сообщили активисты в своем твиттере.

В рамках акции в центре Северной столицы 21 июня были размещены куклы и игрушечные животные с плакатами против изменения Конституции. Уляшева сфотографировала акцию, снимки появились в соцсетях. После этого к ней пришли полицейские, чтобы поговорить о ее гражданской позиции. Об этом сообщила активистка в комментарии «ОВД-инфо». Пока неизвестно, чем закончилась эта встреча.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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