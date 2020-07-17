Новый единый мусорный оператор для Петербурга и Ленинградской области может привести к увеличению незаконных свалок

Власти Петербурга планируют создать новую структуру – единый межрегиональный оператор по обращению с отходами. В региональном отделении международного «Зеленого Креста» уверены, что такое решение повлечет финансовые проблемы для северной столицы и ее жителей.

В письме главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал о планах по созданию единого оператора по переработке, утилизации и размещению ТКО, который будет координировать два субъекта – город и область.

При этом ранее петербургский градоначальник в предполагаемом проекте ответа министру, который оказался в распоряжении 47news, заявлял о невозможности создания такой структуры, поскольку емкость полигонов в Ленинградской области ограничена. Также глава Северной столицы ссылался на действующее законодательство, согласно которому у каждого региона должен быть свой оператор. В статье 24.6 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» не предусмотрена возможность создания единого оператора для двух субъектов.

Комментируя эту ситуацию, глава регионального отделения международного «Зеленого Креста» Юрий Шевчук подчеркнул, что для создания единого оператора нужно менять нормативные акты в законодательстве, и с соответствующим обращением ЗакСы Петербурга и Ленинградской области могут обратиться в Государственную думу.

Единственный законный способ создания единого оператора – победа одного и того же юридического лица в двух разных конкурсах. Теоретически это возможно, но в случае, если условия конкурса будут составлены для конкретного юрлица, а это уже является нарушением федерального закона о госзакупках.

В 2018 году МПБО-2 победил в конкурсе и стал региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. ООО «НОВЫЙ СВЕТ-ЭКО», также участвовавшее в отборе, было не согласно с результатами и подало иск в Арбитражный суд, согласно постановлению которого контракт на 42 млрд рублей с МБПО-2 был расторгнут.

Эксперты считают, что создание единого оператора подразумевает регулирование всей отрасли, включая установление тарифов и распределение отходов. Управление выручкой будет передано другому субъекту. Это приведет к тому, что более 8 млрд рублей ежегодно будут поступать в областной бюджет. Не исключено повышение тарифов на услуги ЖКХ для городских жителей. К тому же из городской казны придется платить Ленобласти в качестве компенсации за нанесение экологического ущерба.

Шевчук напомнил, что ни в городе, ни в области нет предприятий по переработке отходов, которые бы взяли на себя такую нагрузку. Мусор придется вывозить на специальные полигоны. Однако гарантий, что отходы не станут вывозить в ближайший лес, чтобы не платить за переработку и захоронение, нет.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 17.07.20

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