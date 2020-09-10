В Петербурге служебный пес помог спасти девочку от педофила

В Санкт-Петербурге мать 15-летней школьницы обратилась в полицию. По ее словам, дочь пропала. Служебный пес помог отыскать ребенка, которого похитил педофил.

Как сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, жительница Ломоносова пришла в полицию 9 сентября. Она заявила о пропаже дочери.

«Сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыску девочки. Служебная собака по кличке Волк Меркурий по запаху одежды ребенка взяла след и привела полицейских к заброшенному дому на Александровской улице в городе Ломоносов. Собака также точно указала подъезд, где мог находиться разыскиваемый человек», – рассказали правоохранители.

Выяснилось, что девочку похитил 36-летний мужчина. Его задержали, когда он собирался надругаться над школьницей. Известно, что ранее похититель был судим за кражи, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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