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Воскресенье, 27 сентября 2020, 15:42 мск

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В Калининградской области в ДТП с автобусом погибли семь человек

Фото: ГУ МЧС России по Калининградской области

Днем 27 сентября в Калининградской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика, в результате которого, по последним данным, погибли семь человек, еще семеро получили травмы различной степени тяжести.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о ДТП на автодороге Калининград – Синявино в районе поселка Круглово поступило на пульт дежурного в 10:20. Ранее в МЧС РФ сообщали гибели шести и травмировании восьми человек.

«На данный момент имеются сведения о гибели в результате ДТП семерых человек, в числе которых ребенок. Количество пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь, в настоящее время устанавливается», – сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СКР. Также уточняется, что в числе погибших водители обоих транспортных средств.

По факту ДТП организована доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Для ликвидации последствий аварии привлекались силы и средства в составе 51 человека, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 23 человека, 6 единиц техники.

Калининград, Иван Гридин

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