Пожары на МПБО-2 напомнили о проблемах Петербурга с мусором

На второй площадке МПБО-2 на Волхонском шоссе в ночь с 3 на 4 октября загорелся мусор. По данным издания 47News, огнем охвачено 2500 квадратных метров. К ликвидации привлечено 23 единицы техники и 74 человека. Отметим, что это уже второй случай за последние две недели с горением отходов на территории, принадлежащей предприятию.

Первый пожар у МПБО-2 был зафиксирован в ночь на 17 сентября на площадке в Янино. Тогда загорелась гора мусора размером с пятиэтажный дом. Это та самая гора накопившихся отходов, которую завод не может вывести больше года из-за отсутствия денежных средств, даже несмотря на заключенный в июле госконтракт. Прибывшие на место в пятом часу утра пожарные расчеты тушили открытый очаг возгорания, а потом и обширные тлеющие участки мусора почти до 18-00 вечера того же дня.

Площадь пожара составила около 1200 квадратных метров, а жители ближайших населенных пунктов (Суоранда, Хирвости, Янино и другие) более суток дышали продуктами горения свалки. По предварительным данным, причиной воспламенения отходов мог быть поджог. Такую версию озвучили в дирекции МПБО-2. Правда, так и не объяснили, зачем и кому понадобилось поджигать отходы. Однако имеет право на существование и версия о возможном самовоспламенении мусора из-за перегрева накопившихся свалочных газов. Особенно в контексте публикации ранее изданием 47News снимка с тепловизора, на котором видно «разгоряченную, гниющую гору» мусора. Был ли поджог или самовоспламенение на Волхонке в ночь на 4 октября – пока неизвестно.

Отметим, о пожаре в Янино в сентябре руководство МПЗ не сообщало в Росприроднадзор (РПН), хотя было обязано это сделать. Информацию передал ГКУ «Леноблпожспас». В РПН это расценили как попытку скрыть информацию и заявили о намерении возбудить два административных дела: по факту нарушения требований при обращении с отходами и сокрытия экологической информации. В свою очередь экоактивисты настроены более серьезно. В движении «Зеленый Фронт» (ЗФ) заявили о необходимости возбуждения уголовного дела, считая, что преступное бездействие должностных лиц привело к образованию свалки на территории МПБО-2, в теле которой скопилось достаточное для воспламенения количество свалочных газов. Соответствующее обращение активисты «Зеленого Фронта» отправили в СК РФ по Ленобласти.

Пожар как символ кризиса

Невозможно обойти стороной символизм и контекст произошедшего. Вне зависимости от версий пожары на МПЗ – своего рода «сигнальный огонь», обозначивший критическое положение вещей из-за имеющегося комплекса взаимосвязанных проблем по работе властей Петербурга с отходами в городе.

МПБО – это «спящий» мусорный регоператор, чья деятельность была приостановлена, в том числе из-за неквалифицированных действий руководства предприятия, допустивших накопление мусора объемом свыше 42 тысяч тонн только на площадке в Янино, а также нарушение технологии сортировки и переработки отходов. На Волхонке (вторая площадка предприятия) скопилось еще не менее 15 000 кубометров отходов. Однако это официальные данные. По неофициальным, на двух площадках незаконно суммарно складируется свыше 100 000 тонн отходов.

Отсутствие работы регоператора негативно сказывается на городе. Во-первых, не исполняется утвержденная территориальная схема, которая критикуется экспертами и считается неисполнимой. Во-вторых, слабо контролируется трафик машин с ТКО, а потому на рынке отходов еще продолжают существовать недобросовестные перевозчики, которые сваливают мусор в неотведенных для этого местах. Без нормальной работы регоператора невозможно полноценно преступить к «мусорной реформе» и исполнению нацпроекта «Экология». Помимо этого, в Петербурге отсутствует Региональная программа по обращению с ТКО.

В целом создан риск, что Петербург вскоре останется единственным субъектом, который так и не смог провести реформу системы. Иными словами, в городе полный бардак, образовавшийся при попустительстве властей Петербурга. В том числе, потому что у города нет плана мероприятий с обозначенными этапами и сроками по переходу к новой системе обращения с отходами, который обязан быть в соответствии со статьей 29.1 ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления». Комитет по благоустройству работу МПБО-2 не контролирует, замечания игроков рынка к терсхеме учитывать не желает. Работа самого комитета в целом мало интересует Смольный и губернатора Александра Беглова. Позиция властей города по решению имеющихся трудностей в СМИ не представлена. И все выглядит так, что проблемы чиновники решать не спешат, а ситуация пущена практически на самотек.

Кто выигрывает от проблем Петербурга?

Пожары в Янино напомнили и о «выгодоприобретателе проблем» Петербурга – губернаторе Ленинградской области Александре Дрозденко. Для него трудности города с отходами, свалками, переработкой мусора и слабая заинтересованность Смольного в регулировании мусорного рынка – возможность получить деньги для компенсации нюансов работы своего регоператора и реализации инфраструктурных проектов в сфере переработки мусора. По этой причине, судя по последним событиям, глава Ленобласти активно лоббирует интересы области, совершая экспансию на рынок отходов Петербурга. Причем делает это «с помпой» и при сильном освещении в СМИ. Открытость Дрозденко и заинтересованность в общении с журналистами делает его медийным, что дает политические очки и выставляет в более выгодном свете по сравнению с Бегловым. Глава Петербурга выглядит безынициативным, а губернатор области – человеком, держащим все под контролем и готовым решать проблемы. Конъюнктура событий прошедшего полугодия это хорошо показывает.

По инициативе Дрозденко Беглову было навязано участие в создании единого регоператора для СПБ и ЛО, так как свой выбранный в городе не действует с 2018 года. Петербургу это абсолютно не выгодно в виду рисков утраты контроля над «мусорной сферой» и перераспределения инвестиционных средств в пользу области, о чем говорили эксперты. Но главу города это почему-то не беспокоит, и на встрече в Смольном 2 октября он уже дал предварительное согласие на финансовое участие СПБ в строительстве областных объектов по обращению с отходами. Не исключено, что Беглов в ближайшее время подпишет документ об утверждении единой тарифной политики, которую Дрозденко продвигал ранее. В перспективе это приведет к росту тарифа ЖКХ на вывоз мусора у петербуржцев.

Дрозденко, действуя на публику, решает проблему с МПБО-2. СМИ постоянно пишут о его совещаниях, переговорах с вице-губернаторами ЛО, встречах с руководителями полигонов для распределения объемов отходов, которые скопились на территории янинского предприятия. Под эгидой заботы о благополучии жителей области глава Ленинградской области даже заявил о намерении закрыть янинский МПЗ, который может претендовать на роль регоператора и помешать планам Дрозденко по созданию единого оператора для двух регионов. Губернатор области также заявил о готовности закрыть мусорные полигоны в области, объявив о поиске инвестора для строительства трех современных МПЗ. Инициатива строительства перерабатывающих предприятий была красиво «продана» через развернутую медиакампанию. Сегодня об этом СМИ говорят в Петербурге и области. Это стало своеобразным намеком властям Петербурга о том, что их бездействие приведет к большим тратам на оплату работы областных предприятий с мусором города, который хранить у себя на территории не может из-за положений ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления». А что Смольный и Беглов? Ничего – их «мусорный кризис» будто не интересует, равно как и благополучие горожан.

Передел мусорного рынка города и области

Экспансия Дрозденко на рынок отходов Петербурга, сопряженная с попыткой повлиять на проведение «мусорной реформы» и вмешательством в работу отдельно взятого предприятия, преследует две цели. Первая – компенсировать недостатки работы областного регоператора. Вторая – отформатировать мусорный рынок в пользу области. О мотивации ленинградского губернатора редакции рассказал собеседник из экологического блока правительства Ленобласти, осведомленный о ситуации на мусорном рынке двух регионов.

«Ленобласть давно выбрала регоператора – «Управляющую компанию по обращению с отходами Ленинградской области» (УКООЛО). Под контроль компании отдали рынок объемом в три миллиарда рублей. Проблема в том, что регоператор эти 3 млрд по факту не собирает. Причин множество, в том числе сказываются: нехватка контейнерных площадок в населенных пунктах, низкий уровень собираемости платежей по оплате услуг по работе с отходами в частном секторе, большие затраты на оплату работы перевозчиков и огромного штата сотрудников УКООЛО. Кассовый разрыв между полученными платежами и затратами на обслуживание населения, обращение с отходами – может достигать десятков миллионов рублей. В краткосрочной перспективе эти проблемы своими силами не решить, нужен дополнительный источник средств. Это одна из причин, почему Дрозденко заинтересовался рынком Петербурга, где есть проблемы с перепроизводством отходов и отсутствует регоператор», – отметил собеседник издания.

«Мусорный рынок» Петербурга оценивается экспертами от 8 до 12 млрд рублей, и он фактически бесконтролен. Власти города не спешат решать свои проблемы. А может, и вовсе не знают, что делать, предпочитая пока транспортировать отходы в область. В свою очередь у Ленобласти есть полигоны, регоператор, средства для инвестирования в строительство новых МПЗ и самое главное – политическая воля. Поэтому выгода от экспансии на рынок Петербурга для Дрозденко очевидна, отметил собеседник редакции.

«Действия Дрозденко преследуют вполне конкретную цель – переделать мусорный рынок и взять под контроль процесс перевозки отходов, объединив потоки СПБ и ЛО. Поэтому главе Ленобласти выгодно закрытие перерабатывающего завода Петербурга в Янино в контексте продвигаемой инициативы создания единого регоператора и строительства собственных МПЗ. В таком случае город утратит самостоятельность по регулированию отрасли, а область получит более 8 млрд от СПБ, решив собственные проблемы. Область сможет навязать услуги по работе с отходами самому Петербургу и регулировать тарифы. Петербург будет платить за перевозку мусора на полигоны, компенсацию за экологический ущерб, переработку на МПЗ и их фактическое строительство. И тут важно понимать, что это не «туманный сценарий», а вполне реальная перспектива ближайшего времени. Помимо этого, Дрозденко заинтересован в контроле петербургского рынка строительных отходов. Он дальновидный политик, который смотрит на многие вещи комплексно. Этот факт игнорировать не стоит», – сказал источник.

Собеседник редакции также отметил, что проблема Петербурга с мусором не является локальной. О ней давно говорят в федеральном центре и полпредстве по СЗФО. До сих пор дает о себе знать майская онлайн-конференция, когда Дрозденко попросил лично президента РФ Владимира Путина посодействовать в создании единого регоператора для двух регионов при участии Минприроды. В виду этого, вопрос с «мусорной реформой» Петербурга находится на контроле. В федцентре и полпредстве недовольны, что проблема не решается, а потому там благосклонны к тем, кто предлагает идеи и решения. И здесь у Дрозденко явное преимущество. Нельзя исключать, что именно инициативность главы Ленобласти сыграет злую шутку с губернатором Северной столицы. И когда «сверху» Беглову скажут – «Надо!», он ответит – «Есть!». С одобрением Минприроды инициативы по созданию единого регоператора так и было.

Напомним, проблема пробуксовки «мусорной реформы», наличие трудностей по работе и перевозке отходов обсуждается в экспертном сообществе. По словам специалистов, решить проблемы можно самостоятельно. При этом не понадобится закрывать МПБО и пользоваться построенными в области предприятиями. Экологи и участники мусорного рынка города отмечают возможность внедрения в Петербурге раздельного сбора отходов и создания замкнутой системы переработки мусора без его сжигания. Такая экономическая модель сделает город экологичным, создаст рабочие места, пополнит бюджета налогами и позволит реализовать «мусорную реформу», находящуюся на личном контроле у президента РФ.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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