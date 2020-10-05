Под Гатчиной построят громадный мусороперерабатывающий завод

Претендент на статус единого оператора по обращению с отходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области «Единый региональный оператор» (ЕРО) построит под Гатчиной предприятие по переработке твердых бытовых отходов. Строительство мусороперерабатывающего завода планируется завершить уже в 2024 году, а его мощность составит 1,1 млн тонн в год, из них 1 млн тонн – твердые коммунальные отходы (ТКО), а 100 тыс. тонн – крупногабаритные и строительные.

Здесь предполагается перерабатывать до 40% всего мусора из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Реализация проекта оценивается в 5 млрд рублей, сообщает РБК. Напомним, группа ЕРО была создана в конце 2019 года силами «Спецтранса Инвест» и «Анэкс-Финанс». Строительство технопарка будет вести «Селект Энерджи», которая полностью принадлежит Управляющей компании по обращению с отходами в Ленобласти (УКООЛО).

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 05.10.20

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