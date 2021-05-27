В Санкт-Петербурге пассажирский автобус налетел на столб (ВИДЕО)

В Санкт-Петербурге произошла авария с пассажирским автобусом. Транспорт буквально взлетел на столб линии электропередач. По предварительным данным, пострадали пять человек.

ДТП произошло на Ленинском проспекте. Очевидцы опубликовали ролики с видеорегистраторов. На кадрах пассажирский автобус на большой скорости врезается в столб. От удара переднюю часть машины подкинуло в воздух.

Telegram: Автобус налетел на столб в Санкт-Петербурге

«На момент ДТП в автобусе находилось 10 пассажиров, покинули автобус самостоятельно до прибытия подразделений. По предварительно информации пострадало 5 человек. К ликвидации происшествия привлекается 28 человек личного состава и 8 единиц техники», – сообщает региональное управление МЧС.

Telegram: Авария с автобусом

Водитель автобуса оказался зажат в кабине, ему понадобилась помощь спасателей, сообщает телеграм-канал «112». Трое из пяти пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полиция. Причины аварии устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 26.05.21

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