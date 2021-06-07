Оперная певица Римма Волкова погибла в автокатастрофе

В Ленинградской области произошло ДТП, в котором погибли два человека. Среди жертв аварии – народная артистка России Римма Волкова.

Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Ломоносовском районе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. На 42-м км трассы «Петергоф-Кейкино» водитель Peugeot Boxer выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Datsun. В результате погибли 61-летний водитель Datsun и его 80-летняя пассажирка. Еще одна пассажирка этого автомобиля госпитализирована в тяжелом состоянии.

В этой аварии погибла оперная певица Римма Волкова. Смерть артистки подтвердили на странице в соцсети «ВКонтакте» музыкальной школы Римского-Корсакова, где Волкова преподавала.

Римма Волкова – народная артистка России (1995), оперная певица и педагог. С 1967-го по 1993 год она была ведущей солисткой Кировского театра (Мариинский театр). С 2000 года преподавала сольное пение в петербургской музыкальной школе имени Римского-Корсакова.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 06.06.21

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