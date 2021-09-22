Детского тренера задержали за сексуальное насилие над воспитанниками

В Выборге Ленинградской области правоохранители задержали 76-летнего тренера по восточным единоборствам по подозрению в сексуальном насилии над воспитанниками. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, несколько лет назад на территории детского оздоровительного лагеря в Выборгском районе подозреваемый «совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, которые не достигли четырнадцатилетнего возраста».

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемому в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Следствие попросит суд об избрании тренеру меры пресечения.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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